انت الان تتابع خبر إدارة باريس سان جيرمان تحاول إقناع ميسي عن طريق غريم قديم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من الواضح أن إدارة باريس سان جيرمان متمسكة بالتعاقد مع المدرب السابق لريال مدريد، لقيادة المشروع الباريسي خلال الموسم المقبل.

واشارت تقارير صحفية فرنسية بأن إدارة الفريق الباريسي قررت التضحية بكريستوف جالتيه، المدير الفني الحالي للفريق، وإعلان التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الحفاظ على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وراء تمسك إدارة باريس بالتعاقد مع زيدان خلال الموسم المقبل، رغم أن زيزو يمنح الأولوية لقيادة يوفنتوس.

وأشارت إلى أنه رغم التنافس الكبير سابقًا بين زيدان وميسي في الكلاسيكو، لكن تجمع الثنائي علاقة جيدة، بسبب أن كلاهما لديه عقد مع شركة عالمية للملابس، وسبق أن تزاملا في أحداث دعائية مختلفة لها.

وأوضحت أن النجاح في التعاقد مع زيدان، سيكون خطوة جيدة لإقناع ميسي بالتجديد وعدم العودة إلى برشلونة.

يذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع التوقيع مجانا الآن مع أي نادٍ.