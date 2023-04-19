انت الان تتابع خبر ريال مدريد و ميلان لنصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن كلاً من ريال مدريد و ميلان من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تفوقا على حساب تشيلسي و نابولي في المباراتين اللتين أقيمتا أمس الثلاثاء .

و حقق ريال مدريد الفوز على تشيلسي بهدفين نظيفين عن طريق رودريغو فيما كانت قد حُسمت قمة ملعب دييغو مارادونا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلة .



وكان ريال مدريد قد فاز في مباراة الذهاب على أرضه الأسبوع الماضي، بهدفين نظيفين.



وفي قمة إيطالية كان قد أحرز أوليفيه جيرو هدف ميلان في الدقيقة 43، وتعادل فيكتور أوسيمين لنابولي بالدقيقة 90+3.



ورغم التعادل حجز ميلان مقعده في نصف النهائي من المسابقة بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين على نابولي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد.