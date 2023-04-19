انت الان تتابع خبر رودريغو يكشف سر احتفاله على طريقة رونالدو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف نجم ريال مدريد، البرازيلي رودريغو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، سبب الاحتفال على طريقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدفه في شباك تشيلسي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها الملكي 2-0.

فبعد تسجيل الهدف، ركض رودريغو قليلا ثم قفز إلى الأعلى وفتح يديه قبل أن ينهي احتفاله بالصراخ "سي"، وهذه طريقة رونالدو المعروفة للإحتفال بالأهداف.

وقال رودريغو في تصريحاته، انه فكر في الاحتفال من خلال الانزلاق على ركبتيه، لكنه يعاني من التهاب، ثم خطر في باله الاحتفال على طريقة مثله الأعلى كريستيانو رونالدو.

وعلى صعيد آخر، كبر نجم ريال مدريد، عن سعادته وفخره بتسجيل 16 هدفا في دوري الأبطال، متمنيا أن يستمر على هذا النحو والفوز بالمزيد من بطولات دوري أبطال أوروبا، مؤكدا انه في أكبر فريق في العالم.

الجدير بالذكر، أن ريال مدريد كرر تفوقه على نادي تشيلسي الإنجليزي، وتمكن من التأهل إلى نصف نهائي الأبطال، بنتيجة 2- 0.