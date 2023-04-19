انت الان تتابع خبر تركيا مهددة بعدم استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبدو أن ملعب "أتاتورك" في اسطنبول يواجه من جديد احتمالية عدم استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الاضطرابات السياسية في تركيا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤكد أن المباراة النهائية ستقام في اسطنبول مهما كانت الأمور.

ومع ذلك، فإن الخطط الموضوعة بحاجة إلى خيار طوارئ، حيث من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التركية قبل شهر من استضافة استاد "أتاتورك" في اسطنبول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

وكان من المقرر أن تستضيف اسطنبول نهائي دوري الأبطال مرتين في السنوات الثلاث الماضية، لكن المخاوف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد حالت دون ذلك في المناسبتين.

ففي عام 2020، جرت المواجهة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في لشبونة بعد بطولة مصغرة استضافتها البرتغال بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بداية من ربع النهائي.

وبعد عام واحد فقط، كان من المقرر أن تستقبل العاصمة التركية أخيرا كل من تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال.

ومع ذلك، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كوفيد ووضعت تركيا على القائمة الحمراء للمملكة المتحدة، وبالنظر إلى أن طرفي النهائي كان لهما مشاكل في القيام بالرحلة، فقد تم نقلها مرة أخرى إلى البرتغال، وهذه المرة إلى بورتو.

من المتوقع إجراء انتخابات الرئاسة في تركيا في 14 مايو، وهو موعد أقرب مما كان متوقعا مما قد يزيد من احتمالية اندلاع فتنة في العاصمة التركية، فيما سيكون نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 يونيو، ولكن يعتقد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مستعد لنقل النهائي إذا لزم الأمر.

واستضافت اسطنبول آخر مرة نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2005، عندما فاجأ ليفربول فريق ميلان بالعودة بعد تأخره 3-0 بنهاية الشوط الأول، ليفوز "الريدز" بركلات الترجيح على ملعب "أتاتورك".