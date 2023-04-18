انت الان تتابع خبر عام جديد لكروس مع ريال مدريد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اوضح تقرير صحفي اسباني تقرير صحفي الإثنين أن الألماني توني كروس، نجم وسط ريال مدريد، جدد تعاقده مع الميرنجي.

وكان من المقرر أن رحلة كروس تنهتي مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، ولم يكن قد حسم قراره بشأن مستقبله.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن كروس جدد تعاقد مع ريال مدريد لموسم آخر.

وقال رومانو عبر حسابه على "فيسبوك": "وقع توني كروس عقدًا جديدًا مع ريال مدريد ساري المفعول حتى يونيو/حزيران 2024".

وسبق وأن أشار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في وقتٍ سابق اليوم، إلى أن كروس يرغب في البقاء مع الملكي.

وقال أنشيلوتي: "كروس، إنه أحد أساطير النادي، وأتوقع أن يكمل مسيرته هنا في ريال مدريد بالتأكيد".

وانضم كروس لصفوف ريال مدريد، في صيف 2014، وساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية مع الميرنجي.