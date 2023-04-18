ليفربول يكتسح ليدز في الدوري الإنجليزي

ليفربول يكتسح ليدز في الدوري الإنجليزيحقّق ليفربول فوزاً كبيراً على مضيفه ليدز يونايتد، بنتيجة 6-1، يوم الاثنين في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

افتتح الهولندي كودي غاكبو التسجيل لليفربول في الدقيقة 35 وبعدها بأربع دقائق أضاف صلاح الهدف الثاني.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني رد لويس سينيستيرا بهدف لليدز يونايتد لكن جوتا تمكن من تسجيل ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 52.

وعاد صلاح وأحرز الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 64 ثم سجل جوتا الهدف الثاني له والخامس للفريق الضيف في الدقيقة 73 قبل أن يختتم الأوروغوياني داروين نونيز مهرجان الأهداف في الثواني الأخيرة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ليدز عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.