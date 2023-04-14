ستونز لاعب الأسبوع في دوري الأبطال

ستونز لاعب الأسبوع في دوري الأبطالأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن فوز الإنجليزي جون ستونز مدافع فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب، خلال مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لـ"يويفا" على موقع "تويتر" مقطع فيديو للمجهود الفردي الكبير الذي قام به ستونز خلال مباراة فريقه أمام ضيفه بايرن ميونخ (3-0) يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "الاتحاد"، والتمريرة الرأسية الرائعة لزميله النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، والتي أسفرت عن تسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن فوز الإنجليزي جون ستونز مدافع فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب، خلال مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لـ"يويفا" على موقع "تويتر" مقطع فيديو للمجهود الفردي الكبير الذي قام به ستونز خلال مباراة فريقه أمام ضيفه بايرن ميونخ (3-0) يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "الاتحاد"، والتمريرة الرأسية الرائعة لزميله النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، والتي أسفرت عن تسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

والإيطالي أليساندرو باستوني مدافع فريق إنتر ميلان، الذي صنع الهدف الأول لزميله نيكولو باريلا في مرمى مضيفه بنفيكا البرتغالي (2-0) عند الدقيقة 51 من عمر المباراة بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي صنع هدفي فريقه ريال مدريد في مرمى ضيفه تشيلسي الإنجليزي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.