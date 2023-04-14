سارة عصام نجمة الدوري الانجليزي.. من هي أيقونة كأس العالم

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رياض - احمد صلاح - بعد ظهور فخر العرب النجم الكبير محمد صلاح، ظهرت على الساحة الكروية اسم لامع للاعبة كرة قدم نسائية هي سارة عصام نجمة الدوري الانجليزي، التي تشارك في حملة الترويج لكأس العالم السيدات 2023.

سارة عصام نجمة الدوري الانجليزي

تشارك سارة عصام نجمة الدوري الانجليزي ولاعبة منتخب مصر الأول للنساء ولاعبة فريقي ستوك سيتي الإنجليزي في الترويج لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات الذي سيقام في أستراليا ونيوزيلندا 2023، بدعوة رسمية من الفيفا.

كأس العالم للسيدات 2023

سيقام في أستراليا ونيوزيلندا من 20 يوليو إلى 20 أغسطس بمشاركة 32 منتخب حول العالم، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي كانت 16 منتخبا عام 1999.

من هي أيقونة كأس العالم سارة عصام

هي لاعب مصرية تلعب كرة القدم النسائية منذ عام 2013، وكانت في أكاديمية وادي دجلة للسيدات، حيث كان عمرها 14 سنة فقط، وتم تصعيدها إلى الفريق الأول على يد المدير الفني محمد كمال.

وقرر المدير الفني للمنتخب الوطني محمد مصطفى في ذلك الوقت، ضم اللاعبة للمنتخب تحت 17 عاما، وظهرت في تصفيات كأس الأمم الإفريقية مع الفريق الأول، وصعدت به إلى الكاميرون عام 2016، والمشاركة في تصفيات كأس العالم بالأردن.

طريق سارة عصام للاحتراف

وبدأت سارة عصام طريقها مع كرة القدم حين ركلت أول مرة الكرة بقدمها مع شقيقها، حتى أصبحت أشهر اللاعبات العرب في العالم.

وحصدت العديد من الأرقام والألقاب الفردية في وقت قصير، وهي أول لاعبة مصرية تلعب في الدوري الإنجليزي عام 2017.

اختارها الفيفا للجلوس في المقصورة الرئيسة خلال كسفيرة للعرب في بطولة كأس العالم في قطر، مع كبار الضيوف بين نخبة من نجوم العالم، وهي تحاول أيضا بجانب لعبة الكرة التنسيق بين الدراسة والمعسكرات فضلا عن وجود مشكلات مع أسرتها بسبب الغربة.