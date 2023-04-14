انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري.. لقاء الأهلي وفاركو هو الأبرز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستكمل اليوم الجمعة، مباريات الجولة الخامسة والعشرون في مسابقة الدوري المصري الممتازلموسم 2022/2023، حيث ستقام ثلاث مباريات اليوم في نفس التوقيت.

وكانت الجولة الـ25 من الدوري المصري قد انطلقت بتعادل سلبي بين الداخلية وسيراميكا كليوباترا، فوز فيوتشر على غزل المحلة بهدف دون رد.وأمس تعادل المقاولون العرب مع المصري بدون أهداف، وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، الإسماعيلي انتصر على إنبي بثلاثة أهداف لهدف.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري

في تمام التاسعة والربع ستنطلق مباراة الاتحاد السكندري وسموحة، في ديربي سكندري بستاد الإسكندرية والمباراة غير مذاعية تلفزيونياً.

وفي نفس التوقيت، يحل فريق بيراميدز ضيفاً على أسوان في الجنوب، في لقاء يسعى فيه بيراميدز للفوز لتعويض خسارة لقب كأس مصر.

مباراة أسوان وبيراميدز مذاعة عبر قناة أون تايم سبورت 2 بتعليق مؤمن حسن.

الأهلي سيستضيف فاركو، بحثاًَ عن العودة من جديد لقمة ترتيب الدوري المصري التي يحتلها الآن فريق فيوتشر.

المباراة مذاعة عبر قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق محمد البوشي.