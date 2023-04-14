انت الان تتابع خبر الأهلي اليوم في مواجهة فاركو لاستعادة قمة الدوري.. موعد المباراة والقناة الناقلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة صعبة مساء اليوم أمام ضيفه فريق فاركو، في الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023.

الأهلي كان قد فقد قمة الدوري لصالح فريق فيوتشر، الذي فاز على مضيفه غزل المحلة ليرتقي لقمة الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم، مع امتلاك أبناء القلعة الحمراء لأربع مباريات مؤجلةويمتلك الأهلي 47 نقطة من 19 مباراة خاضها الفريق، بتحقيق 14 انتصار والتعادل في خمس مباريات، بينما فريق فاركو بقيادة مدربه طارق العشري فيتواجد في المركز الثامن برصيد 32 نقطة من تحقيق 7 انتصارات والتعادل في 11 مباراة مع تلقي 6 هزائم.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

كولر يحذر لاعبي الأهلي

ويدخل المارد الأحمر المباراة أمام فاركو وهو منتشي من الفوز على فريق بيراميدز قبل أيام وتحقيق لقب كأس مصر، لذلك حذر مارسيل كولر لاعبي فريقه من الاستهانة بالفريق السكندري اليوم.