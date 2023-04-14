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إشبيلية يفرض التعادل علي مانشستر يونايتد

فرض نادي إشبيلية التعادل على مضيفه مانشستر يونايتد في عقر داره 2 - 2، يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ". إشبيلية يفرض التعادل علي مانشستر يونايتدفرض نادي إشبيلية التعادل على مضيفه مانشستر يونايتد في عقر داره 2 - 2، يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ". وسجل مارسيل سابيتزر الهدفين الأول والثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقتين 14 و21 فيما سجل تايرل مالاسيا مدافع الفريق الإنجليزي هدف إشبيلية الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84. وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل هاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد الهدف الثاني لإشبيلية بالخطأ في مرمى فريقه. وفي مباراة أخرى بنفس الدور، تغلب يوفنتوس الإيطالي على سبورتنغ لشبونة البرتغالي 1 - صفر وسجل فيدريكو غاتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73. وضمن منافسات الدور ذاته، تعادل باير ليفركوزن الألماني مع ضيفه يونيون سان جيلواز البلجيكي 1 - 1. وتقدم الفريق البلجيكي عن طريق فيكتور بونفاس في الدقيقة 51، قبل أن يدرك فلوريان فريتز التعادل لباير ليفركوزن في الدقيقة 82 وتقام مباريات الإياب من هذا الدور يوم الخميس المقبل.

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