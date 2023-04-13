شباب الأردن يودع البطولة العربية من الدور التمهيدي

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رياض - احمد صلاح - ودع فريق شباب الأردن الدور التمهيدي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)، رغم فوزه بهدف دون مقابل على ضيفه نواذيبو الموريتاني، في المباراة التي جرت مساء الأربعاء على ستاد عمان الدولي.

وتقدم فريق شباب الأردن بالنتيجة عبر مدافعه سليم عبيد قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، وحاول “أسود غمدان” تعزيز النتيجة خلال الشوط الثاني، دون أن ينجح في ذلك.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل نواذيبو للدور الثاني من التصفيات، ويلاقي الكويت الكويتي ذهابا وإيابا.