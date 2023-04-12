إنتر يضع قدماً في نصف نهائي الأبطال
وضع إنتر ميلان الإيطالي قدما في الدور نصف النهائي بفوزه الثمين على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2-صفر يوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وسجل هدفي الفريق الضيف "النيراتزوري" كل من لاعب خط الوسط الإيطالي نيكولو باريلا، والمهاجم البلجيكي البديل روميلو لوكاكو عند الدقيقتين (51، و82 من ركلة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
وأصبح فريق إنتر ميلان بعد هذا الفوز قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، خاصة وأن مباراة الإياب ستجري على ملعبه "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو، يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.
يذكر أن المتأهل من هذه المواجهة سيلعب في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من "الديربي" الإيطالي بين فريق ميلان ونابولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنتر يضع قدماً في نصف نهائي الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.