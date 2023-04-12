إنتر يضع قدماً في نصف نهائي الأبطال

إنتر يضع قدماً في نصف نهائي الأبطالوضع إنتر ميلان الإيطالي قدما في الدور نصف النهائي بفوزه الثمين على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2-صفر يوم الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل هدفي الفريق الضيف "النيراتزوري" كل من لاعب خط الوسط الإيطالي نيكولو باريلا، والمهاجم البلجيكي البديل روميلو لوكاكو عند الدقيقتين (51، و82 من ركلة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وأصبح فريق إنتر ميلان بعد هذا الفوز قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، خاصة وأن مباراة الإياب ستجري على ملعبه "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو، يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.

يذكر أن المتأهل من هذه المواجهة سيلعب في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من "الديربي" الإيطالي بين فريق ميلان ونابولي.