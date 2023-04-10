الدوري الإسباني: ألميريا يهزم بلنسية بثنائية

الدوري الإسباني: ألميريا يهزم بلنسية بثنائيةاستعاد فريق ألميريا انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم، بالفوز على ضيفه بلنسية 2-1 الليلة الماضية في المرحلة الـ28 من المسابقة.

وتقدم ألميريا بهدف سجله جونزالو ميليرو في الدقيقة 49، ثم أضاف زميله سردان بابيتش الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 58 قبل أن يرد بلنسية بهدف وحيد سجله صامويل كاستييخو في الدقيقة 61 .

وحقق ألميريا الفوز بعد هزيمتين وتعادلين في مبارياته الأربع الماضية ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ16 ويتجمد رصيد بلنسية عند 27 نقطة في المركز الـ18.

وفي مباراتين أخريين أمس، أفلت ريال مايوركا من الهزيمة أمام بلد الوليد وتعادل معه 3-3 بينما تغلب قادش على مضيفه ريال بيتيس 2-صفر.

وحقق بلد الوليد التعادل الثاني مقابل خسارتين خلال آخر أربع مباريات له في الدوري ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ17، كما ارتفع رصيد ريال مايوركا إلى 34 نقطة في المركز الـ12.

وابتعد قادش عن مراكز الهبوط في جدول ترتيب الدوري بعدما فاز على مضيفه ريال بيتيس 2-صفر.

وسجل هدفي قادش، روبن ألكاراز وكريستوفر راموس في الدقيقتين 53 و59، وجاء هدف ألكاراز من ضربة جزاء.. وشهدت المباراة طرد سيرخيو كاناليس وأيتور رويبال من صفوف ريال بيتيس في الدقيقتين 38 و61 .

وارتفع رصيد قادش إلى 31 نقطة ليصعد إلى المركز الـ14، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 45 نقطة في المركز السادس.