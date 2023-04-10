أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي

أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزيعزز فريق أرسنال مركزة في صدارة ترتيب أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتعادله مع ليفربول بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في ختام الجولة الـ 30 من المسابقة.

سجل هدفي أرسنال غابرييل مارتينيلي في الدقيقة الثامنة، وغابرييل خيسوس في الدقيقة 28، فيما سجل هدفي ليفربول محمد صلاح في الدقيقة 42، وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة إهدار محمد صلاح لركلة جزاء لليفربول في الدقيقة 54.

وواصل أرسنال فشله في تحقيق أي انتصار على ملعب ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث يرجع آخر فوز له بمعقل منافسه في المسابقة إلى الثالث من مارس 2012.

وبهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده للنقطة 73، وعزز صدارته للترتيب، كما رفع ليفربول رصيده للنقطة 44 في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية اليوم، حقق كريستال بالاس انتصاره الأكبر في مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال الموسم الحالي، بتغلبه على مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 5 - 1.

وارتفع رصيد كريستال بالاس، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر، ليواصل تقدمه بجدول ترتيب الدوري.. في المقابل، توقف رصيد ليدز، الذي تكبد خسارته الـ 15 في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و 8 تعادلات، عند 29 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطتين فقط أمام مراكز الهبوط.

وكان أكبر فوز حققه كريستال في البطولة هذا الموسم قبل هذا الانتصار، في أغسطس الماضي، حينما تغلب على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 3 - 1 في المرحلة الثالثة للمسابقة.