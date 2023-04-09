بطولة المانيا: الياس السخيري هداف مع كولن امام اوغسبورغ

قاد لاعب الوسط الدولي التونسي الياس السخيري فريقه كولن للفوز خارج القواعد على اوغسبورغ 3-1 في المباراة التي اقيمت يوم السبت لحساب الجولة السابعة والعشرين لبطولة المانيا لكرة القدم.

وقص الياس السخيري شريط اهداف المباراة منذ الدقيقة السابعة رافعا رصيده الى 6 اهداف في بطولة هذا الموسم، ثم اضاف ايريك مارتل الهدف الثاني في الدقيقة 16 قبل ان يذلل السويسري روبين فارغاس الفارق لاوغسبورغ في الدقيقة 29. واعاد لينتون ماينا الفارق الى سابق عهده بتحقيقه الهدف الثالث لكولن في الدقيقة 59.



ويحتل كولن المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة متجاوزا اوغسبورغ الذي تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.