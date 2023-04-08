توتنهام يخطف فوزاً مثيراً من برايتون

توتنهام يخطف فوزاً مثيراً من برايتونحقق توتنهام هوتسبير فوزًا مثيراً على برايتون 2-1، يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصد النقطة الـ53 في المركز الخامس.

وأحرز سون هيونغ-مين هدفه 100 في الدوري الممتاز، بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، ليسجل توتنهام على عكس سير اللعب، لكن لويس دنك تعادل لبرايتون في الدقيقة 34.

وكان برايتون الطرف الأفضل بوضوح، وسجل هدفين ألغاهما الحكم، وكان أهم حدث في المباراة، قبل أن يسجل كين في الدقيقة 79، وقوع شجار بين كريستيان ستيليني مدرب توتنهام المؤقت وروبرتو دي زيربي مدرب برايتون.

وتعرض المدربان للطرد في الشوط الثاني بعد هذا الاشتباك، الذي جاء بعد تبادل الكلمات الغاضبة بينهما قبل انطلاق المباراة.

وجاء هدف الانتصار عندما تلقى بيير-إميل هويبرغ تمريرة سون ثم أرسل الكرة نحو كين الذي أطلق تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء في شباك الحارس جيسون ستيل.

وبقي توتنهام في المركز الخامس برصيد 53 نقطة، لكنه خاض مباراة أكثر من مانشستر يونايتد رابع الترتيب ونيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث ولكل منهما 56 نقطة بعد فوزيهما يوم السبت أيضا.

وتعرضت آمال برايتون في الوجود بالمربع الذهبي لضربة كبيرة حيث تراجع للمركز السابع برصيد 46 نقطة.