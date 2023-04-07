نابولي يتخطى ليتشي بثنائية

نابولي يتخطى ليتشي بثنائيةاستعاد نابولي توازنه واقترب خطوة جديدة من لقب الدوري الإيطالي، بفوز غير مقنع على مضيفه ليتشي (2-1) ، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ 29 من المسابقة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية سجل جوفاني دي لورنتسو (18) وأنتونينو غالو (64 خطأ في مرمى فريقه) هدفي نابولي، وفيديريكو دي فرانشيسكو (52) هدف ليتشي.

وعاد الفريق الجنوبي إلى سكة الانتصارات بعد خسارته المذلة على أرضه أمام ميلان برباعية نظيفة، محققا فوزه ال24 هذا الموسم، ليبتعد بفارق 19 نقطة مؤقتا في الصدارة أمام مطارده المباشر لاتسيو الذي يستضيف يوفنتوس السبت.

واستعاد نابولي توازنه في توقيت مناسب وتحديدا قبل رحلته إلى ميلانو لمواجهة ميلان الأربعاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض نابولي المباراة الثانية في غياب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين، بسبب الإصابة في الفخذ.

وكان ليتشي صاحب الأفضلية في بداية المباراة، وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عبر لاعب وسطه المغربي يوسف مالح بتسديدة من داخل المنطقة، أبعدها الحارس أليكس ميريت إلى ركنية (8).

ونجح نابولي في افتتاح التسجيل عندما مرر المدافع الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي كرة عرضية من الجهة اليمنى تابعها القائد دي لورنتسو برأسه من مسافة قريبة أسكنها على يسار الحارس فلاديميرو فالكوني (18).

وهو الهدف الثاني لدي لورنتسو في الدوري هذا الموسم.