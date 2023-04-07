انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في دوري كرة اليد..الفائز هيكون البطل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقام اليوم بصالة نادي هليوبليس في مدينة الشروق، مباراة الأهلي والزمالك في دوري كرة اليد، وستحدد المباراة هوية بطل الدوري لموسم 2022/2023.

الأهلي كان فاز أمس بصعوبة على فريق البنك الأهلي بنتيجة 29-28 ضمن مرحلة التتويج بالدوري، بينما تعادل الزمالك بنتيجة 27-27 مع فريق سبورتنج.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في دوري كرة اليد