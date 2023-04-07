انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في دوري كرة اليد..الفائز هيكون البطل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقام اليوم بصالة نادي هليوبليس في مدينة الشروق، مباراة الأهلي والزمالك في دوري كرة اليد، وستحدد المباراة هوية بطل الدوري لموسم 2022/2023.
الأهلي كان فاز أمس بصعوبة على فريق البنك الأهلي بنتيجة 29-28 ضمن مرحلة التتويج بالدوري، بينما تعادل الزمالك بنتيجة 27-27 مع فريق سبورتنج.
موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في دوري كرة اليد
المباراة ستنطلق اليوم الجمعة في تمام الساعة 11:30 مساء بتوقيت القاهرة على الصالة المغطاه بنادى هليوبوليس بمدينة الشروق.
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في دوري كرة اليد
المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت.
فرص الأهلي لحسم دوري كرة اليد
الأهلي يكفيه التعادل أو تحقيق الفوز اليوم بأي فارق لحسم اللقب، حيث يتصدر الفريق الأحمر مرحلة التتويج ( المرحلة الثالثة) في الدوري.
فرص الزمالك اليوم لتحقيق اللقب
الفوز فقط هو ما سيحقق للزمالك لقب الدوري، حيث يتواجد الفارس الأبيض في المركز الثاني خلف الأهلي بنقطة واحدة.
مواجهات الأهلي والزمالك هذا الموسم
تقابل الفريقين 3 مرات، فاز الزمالك مرتين بنتيجة 20-19 و31-23، بينما حقق الأهلي فوز وحيد وكان بنتيجة 27-22.