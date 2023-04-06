انت الان تتابع خبر الفيفا يصدر تصنيف المنتخبات الشهري والنشامى يحتل هذا المركز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن تصنيفه الجديد للمنتخبات في العالم، في العام الجديد 2023، والذي شهد تصدر المنتخب الأرجنتيني التصنيف العالمي.

وجاء في المركز الثاني، المنتخب الفرنسي، وحل منتخب البرازيل المركز الثالث.

واحتل منتخب بلجيكا المركز الرابع، واحتل المركز الخامس منتخب إنجلترا، يليه منتخب هولندا في المركز السادس، ثم منتخب كرواتيا.

واحتل في المركز الثامن المنتخب الإيطالي،والمركز التاسع المنتخب البرتغالي، وحل منتخب إسبانيا في المركز العاشر.

اما ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا جاء على النحو التالي:

احتل المنتخب المغربي المركز الأول عربيا، والمركز الـ11 في الترتيب العام، واحتل المنتخب التونسي المركز الـ28، والمنتخب الجزائر في المرتبة الـ34، والمنتخب المصري في المرتبة الـ35.

واحتل منتخب السعودية في المركز الـ54، وقطر 61، والعراق 67، والإمارات 72، وعمان 73، والأردن 84، والبحرين 85) وسوريا 90، وفلسطين 93، ولبنان في المركز 99.