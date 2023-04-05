انت الان تتابع خبر عاجل | الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي في دور الثمانية بدوري الأبطال.. كلاكيت تاني مرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حل فريق الأهلي في مواجهة فريق الرجاء المغربي، في دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022/2023.الأهلي صعد لدور ربع النهائي في دوري الأبطال، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية ، خلف صن داونز المتصدر.

بينما فريق الرجاء المغربي حل في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، من تحقيق 5 انتصارات وتعادل وحيد.

نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا

الوداد المغربي في مواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.