انت الان تتابع خبر عاجل | الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي في دور الثمانية بدوري الأبطال.. كلاكيت تاني مرة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حل فريق الأهلي في مواجهة فريق الرجاء المغربي، في دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022/2023.الأهلي صعد لدور ربع النهائي في دوري الأبطال، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية ، خلف صن داونز المتصدر.
بينما فريق الرجاء المغربي حل في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، من تحقيق 5 انتصارات وتعادل وحيد.
نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا
الوداد المغربي في مواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.
شبيبة القبائل الجزائري في مواجهة الترجي الرياضي التونسي.
شباب بلوزداد في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي.
الأهلي المصري في مواجهة الرجاء المغربي
وستكون مباراة الذهاب في القاهرة، بينما لقاء الإياب في الدار البيضاء.
وتعد مواجهة الأهلي والرجاء المغربي، هى تكرار لمواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي من البطولة في الموسم الماضي وحسمها الأهلي بنتيجة المباراتين 3-2.
موعد مباريات الأهلي والرجاء المغربي
مباريات الذهاب ستُلعب يومي 21 و22 أبريل،بينما تقام مباريات الإياب يومي 28 و29 أبريل.