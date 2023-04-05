انت الان تتابع خبر عاجل.. مواعيد مباريات بيراميدز أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي في الكونفدرالية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم اليوم إجراء قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويمصل مصر في هذا الدور فريق بيراميدز.وكان بيراميدز قد وصل لهذا الدور بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف فريق الجيش الملكي المغربي.

ويسعى فريق بيراميدز للوصول لأبعد نقطة في بطولة الكونفدرالية وتحقيق اللقب، ليكون اللقب الأول في تاريخ النادي الأزرق.

مواعيد مباريات بيراميدز أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي

حل فريق بيراميدز في مواجهة فريق مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، بالدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الذهاب ستقام يوم 23 أبريل الحالي على أرضية ستاد الدفاع الجوي في القاهرة، ثم مباراة الإياب يوم 30 أبريل بجنوب أفريقيا.

موعد الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي يوم 10 أبريل، في نهائي مسابقة كأس مصر لموسم 2021/2022