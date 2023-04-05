انت الان تتابع خبر تحديد موعد إقامة كأس السوبر للطائرة الأردنية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، اليوم الأربعاء، موعد إقامة قمة مباراة كأس السوبر، التي ستكون بين فريقي الوحدات وشباب الحسين.





وحدد اتحاد اللعبة إقامة المباراة في يوم الأول من أيار/ مايو المقبل، على ملعب صالة قصر الرياضية بمدينة الحسين للشباب.



ويمثل الوحدات وشباب الحسين قطبي كرة الطائرة الأردنية، ودائما ما يدعم الفريقان صفوف المنتخب الوطني الأردني.



وكان الفريقان قد شاركا في الأيام الماضية ببطولة غرب آسيا الأولى للأندية، ولم يوفقهما الحظ في المنافسة على مراكز متقدمة.