انت الان تتابع خبر هازارد بيجهز قلم وحش أوي لريال مدريد: البلجيكي مش ناوي على خير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ستعد النجم البلجي إيدين هازارد نجم فريق ريال مدريد الإسباني لتوجيه “قلم” إلى مجلس إدارة النادي الملكي وذلك بعد نهاية الموسم الجاري الذي ينافس فيه الفريق على بطولة دوري أبطال أوروبا.

هازارد قلب الدنيا في ريال مدريد

وأكد تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء على أن إيدين هازارد ينوي البقاء في ريال مدريد لموسم أخر وهي الصدمة الكبيرة التي لن يتحملها مجلس إدارة النادي الملكي.

وأضاف التقرير أن النجم البلجيكي كان قد قال من قبل أن هذا الموسم هو الأخير له مع ريال مدريد وذلك بعدما فشل في استعادة مستواه من جديد بعد الإصابات التي تعرض لها بشكل مستمر.

قلم هزارد لريال مدريد

وكان ريال مدريد ينوي التخلص من هازارد بنهاية الموسم الجاري إلا أن النجم البلجيكي وجه قلم وحش أوي لإدارة النادي الملكي عندما كشف عن نيته بالتواجد مع الفريق الفترة القادمة خاصة وأن عقده مستمر لموسم المقبل.