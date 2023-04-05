انت الان تتابع خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة في الدوري: الثعلب السويسري قلب التشكيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر على تشكيل المارد الأحمر لمواجهة فريق غزل المحلة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 إبريل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في سهرة رمضانية تنتظرها جماهير القلعة الحمراء.

سهرة الأهلي وغزل المحلة

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم فريق غزل المحلة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.