انت الان تتابع خبر الفيصلي يتعاقد مع النجم الغاني جون أنطوي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الفيصلي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الغاني جون أنطوي، ليمثل الفريق في الموسم الجديد، المزمع انطلاقه الشهر المقبل.



وأوضح المركز الإعلامي لنادي الفيصلي، أن أنطوي وقع على عقده إلكترونيا لمدة موسم واحد.



وسبق لأنطوي أن خاض عدة تجارب في مصر، مع الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز وطلائع الجيش.



ويعتبر هذا المحترف الأجنبي الأول الذي يتعاقد معه الفيصلي ليشاركه في استحقاقات الموسم المقبل، ويتقدمها دوري أبطال آسيا.



يشار إلى أن الفيصلي توّج بلقب الدوري الأردني في الموسم الماضي، بعدما جمع 51 نقطة، بفارق نقطة عن الوحدات صاحب المركز الثاني.