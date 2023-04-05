انت الان تتابع خبر تشكيل برشلونة وريال مدريد المتوقع في الكأس: تشافي جاب من الأخر وأنشيلوتي قلقان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني لفريق برشلونة تشافي على تشكيل الفريق الكتالوني لمواجهة فريق ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 إبريل في إطار منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد على ملعب كامب نو

ويستضيف برشلونة مساء اليوم فريق ريال مدريد على ملعب كامب نو وذلك في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا حيث الكلاسيكو المنتظر من كل الجماهير في العالم العربي.