الأهلي عاوز يكمل مشوار الأفراح في رمضان: هيلاعب غزل المحلة وهيخلي الجماهير تتسحر

رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي وخاصة جماهير المارد الأحمر في كل مكان أنتم اليوم الأربعاء الموافق 5 إبريل على موعد مع مواجهة جديدة ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز بين الأهلي وغزل المحلة.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة للسهرة الرمضانية.

حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم فريق غزل المحلة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز وتحت إدارة طاقم تحكيم مكون من:

الحكم: محمود البنا

مساعد حكم: محمد فاروق

مساعد حكم: حسن رمضان

حكم رابع: ابراهيم محمد

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

تنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.