تعثر ليستر وليفربول.. وفوز ليدز وبرايتون
خيم التعادل السلبي على مباراة تشيلسي مع ضيفه ليفربول يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وفي باقي المباريات، فاز أستون فيلا على مضيفه ليستر سيتي 2 - 1، وليدز يونايتد على نوتنغهام فورست 2 - 1 وبرايتون على مضيفه بورنموث 2 - صفر.
وخاض تشيلسي أول مباراة له منذ إقالة مدربه غراهام بوتر، لكن معاناة الفريق لم تتوقف، لتكون هي المباراة الثالثة على التوالي التي لا يذوق فيها طعم النصر.
وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن مقابل 39 نقطة لتشيلسي في المركز الحادي عشر.
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