انت الان تتابع خبر باريس تعلن الغضب على ميسي: برشلونة فضحت الدنيا إنه راجع كامب نو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الغضب على أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي وذلك بسبب التصريحات التي خرج بها نادي برشلونة الإسباني والتأكيد على أن قائد الفريق سيعود مرة أخرى إلى كامب نو.

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت تصريحات كثيرة وتقارير تؤكد على أن ميسي رفض التجديد إلى نادي باريس سان جيرمان مرة أخرى بعد المفاوضات التي جرت معه من قبل إدارة برشلونة للعودة من جديد إلى النادي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري وأن اللاعب لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الفرنسي بشأن التجديد مرة أخرى مع الفريق.

باريس تضغط على ميسي

وترغب إدارة نادي باريس سان جيرمان في تمديد عقد ميسي إلى موسم أخر وتقوم بالضغط من أجل الاعتماد عليه من جديد الموسم المقبل وذلك بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.