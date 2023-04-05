انت الان تتابع خبر كلوب فضح لاعيبة ليفربول قدام العالم: أنا لاعبت مانشستر سيتي بـ4 لاعبين ونص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خرج المدير الفني الألماني لفريق ليفربول يورجن كلوب عن صمته بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها على يد فريق مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب أنه واجه فريق مانشستر سيتي الذي ينافس على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ4 لاعيبن ونص وهم أليسون وهندرسون وفابينيو وجاكبو والأخير جوتا الذي لعب بساق واحدة.

وأضاف المدير الفني الألماني أن ليفربول قدم مستوى أقل من المطلوب أمام مانشستر سيتي ولا يمكن فعل هذا طالما أننا نلعب بأربعة لاعبين ونصف فقط أمام منافس قوي على البريميرليج.

ليفربول أمام تشيلسي

وأوضح يورجن كلوب أن ليفربول أمامه مواجهة صعبة أمام تشيلسي بالدوري ولا يمكن أن تكون بنفس الأداء الذي كان أمام مانشستر سيتي ولكن الفريق سيتحسن أكثر وسيقدم مباراة قوية من أجل تحقيق الفوز.