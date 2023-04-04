انت الان تتابع خبر تشافي يدخل حرب التصريحات: ريال مدريد المفضل لبرشلونة في النهائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد المدير الفني الإسباني نادي برشلونة تشافي على أن المواجهة القوية التي ستكون أمام ريال مدريد في بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا غداً الأربعاء ستكون صعبة ولكنها مواجهة مفضلة لدى البارسا.

وأضاف تشافي أنوتركيز من أجل كلاسيكو كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد وأن الفريق علم جيداً أهمية المباراة والتي ستقام في أحضان قلعة كامب نو.

وأوضح المدير الفني لفريق برشلونة أن الفريق سيدخل المباراة بكامل التركيز من أجل السيطرة على مجريات الأمور وتحقيق الوفز المطلوب كما حدث في المباراة الماضية.

الغيابات لن تؤثر على برشلونة

وأشار تشافي إلى أن الغيابات التي ضربت برشلونة لن تؤثر على تشكيل الفريق أو استراتيجية اللعب وأن الفريق سيخوض المباراة بكل قوة وبنفس طريقة اللعب الاستحواذ على الكرة والبحث عن تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز على ريال مدريد.