ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان

ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن فريق باريس سان جيرمانكشفت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان حسم موقفه من تجديد عقده مع الفريق الفرنسي خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن البرغوث و"بي إس جي" على وشك الانفصال ومن غير المرجح أن يستمر النجم الأرجنتيني للموسم المقبل في حديقة الأمراء.

وأضافت الصحيفة: إن هناك عامل واحد قد يبقي ليو في صفوف باريس سان جيرمان يتمثل في موافقة ميسي على تخفيض عقده بشكل كبير.

وينتظر ميسي أيضا ضمانات من النادي بشأن المشروع الجديد للفريق وهو أمر خارج حسابات الإدارة الباريسية في المفاوضات.

ولفتت الصحيفة إلى أن خورخي ميسي، والد اللاعب ووكيل أعماله، اتفق مع مسؤولي سان جيرمان في يناير الماضي أثناء كأس العالم على الاستمرار لمدة موسم واحد على الأقل.

وأضافت: "لكن الطرفين لم يتفقا حينها على الراتب السنوي أو مدة التعاقد".

الجدير ذكره أن ميسي ترك برشلونة (فريقه السابق) بعدما طالبت الإدارة تخفيض راتبه الضخم وفق تعليمات رابطة الليجا وهو الأمر الذي دفع البرغوث للرحيل.

