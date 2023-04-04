انت الان تتابع خبر أنشيلوتي يتحدى تشافي: الكلاسيكو المرة دي بتاع ريال مدريد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دخل المدير الفني الإيطالي لفريق ريال مدريد كارلو أنشيولتي في تحدي وحرب تصريحات مع المدير الفني الفريق برشلونة تشافي قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيولتي أن الفوز على فريق برشلونة في كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لن يكون سهل ولكنه سيكون فوز ممتع على ملعب كامب نو وسط الحضور الجماهيري الكبير.

وأضاف المدير الفني الإيطالي أن ريال مدريد خسر لقاء الذهاب بهدف نظيف على ملعبه سانتياجو برنابيو ولكن لقاء الإياب سيكون من نصيب الفريق الملكي لأنهم مستعدون جيداً للفوز على كامب نو.

ريال مدريد مستعد لبرشلونة

وأوضح أنشيولتي الفريق بالكامل متمحس للغاية ولديه شعور قوي في تقديم مباراة كبيرة أمام برشلونة والتركيز والحضور على أعلى مستوى لدى ريال مدر