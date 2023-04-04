انت الان تتابع خبر مارسيل كولر يحدد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حدد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول الراحلين عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.تقارير أكدت أن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأحمر قد استقر على رحيل البرازيلي برونو سافيو عن الفريق مع الميركاتو الصيفي.

برونو سافيو خارج الأهلي

برونو سافيو خرج تماماً من حسابات المدرب السويسري، رغم جاهزيته الطبية لخوض المباريات.

ودخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مع برونو سافيو من أجل إنهاء التعاقد بالتراضي وذلك حسب ما كشفه الإعلامي أحمد شوبير.

لكن تقارير أوضحت أن سافيو يرفض الرحيل عن الأهلي دون الحصول على كامل عقده خاصة وأنه يتدرب بشكل طبيعي مع الفريق.

أيمن أشرف كذلك سبكون من ضحايا كولر في نهاية الموسم الجاري، بسبب خروج اللاعب من الحسابات الفنية منذ انطلاق الموسم الجاري، وعدم مشاركة اللاعب في أي مباراة رسمية مع المارد الأحمر.

أشرف يمتلك أكثر من عرض من بعض الأندية التي طلبته خلال الفترة الماضية، على رأسها سموحة وفاركو، ويفاضل اللاعب بين جميع العروض قبل اتخاذ القرار المناسب.