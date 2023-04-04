انت الان تتابع خبر محمد صلاح هيلعب وهو فاطر وفايق للبلوز: تشكيل ليفربول وتشيلسي المتوقع في الدوري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني الألماني لنادي ليفربول يورجن كلوب على تشكيل الريدز لمواجهة فريق تشيلسي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 إبريل في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول على ستامفورد بريدج ويستضيف تشيلسي مساء اليوم فريق ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج وتحت إدارة الحكم أنتوني تايلور وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثامن “مباراة مؤجلة” من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع

حارس المرمى : أليسون

لاعبي خط الدفاع : تسيميكاس – فان دايك – كوناتي – أرنولد

في خط الوسط : ميلنر – فابينيو – هندرسون

وفي خط الهجوم : نونيز – فيرمينو – صلاح

تشكيل تشيلسي المتوقع

على الجانب الأخر استقر المدير الفني لفريق تشيلسي على تشكيل البلوز لمواجهة فريق ليفربول مساء اليوم في السهرة الرمضانية القوية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

حارس المرمى : كيبا

لاعبي خط الدفاع : باديشيلي – كوليبالي – فوفانا – بن شيلويل

في خط الوسط : كوفاسيتش – إنزو – كانتي

وفي خط الهجوم : جيمس – هافيرتز – فيليكس