انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي .. ثلاثي القمة سيلعب اليوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نتعرف سوياً، على مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي، حيث ستقام 3 مباريات تشهد مشاركة ثلاثة القمة في المسابقة.مباراتين من مباريات اليوم في الدوري السعودي، سيكونا من مباريات الجولة 22 ومباراة من المؤجلات من الجولة 17.

ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر.

بينما الشباب في المركز الثالث برصيد 44 نقطة والهلال رابعاً برصيد 42 نقطة مع خوضه مباراة أقل.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الاتحاد سيستضيف ضمك على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، والمباراة منقولة عبر قناة SSC Extra HD 2 وقناة SSC SD 2 بتعليق عبد الله الحربي.

النصر سيحل ضيفاً على العدالة في ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، في لقاء سينطلق في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

اللقاء منقول عبر قناة SSC HD 1 – SD 1 بتعليق عبد الله الغامدي.

مباراة الهلال ومضيفه الفيحاء ستنطلق أيضاً في العاشرة مساء بتوقيت السعودية على أرضية ستاد مدينة المجمعة الرياضية.

المباراة ستذاع عبر قناة SSC Extra HD 1 – SD 1 بتعليق حماد العنزي.