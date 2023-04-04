انت الان تتابع خبر موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في نصف نهائي الكأس والقنوات الناقلة: سهرة رمضانية نار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم الإيطالية في مصر والعالم العربي أنتم اليوم الثلاثاء الموافق 4 إبريل على موعد مع سهرة كروية رمضانية من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة كأس إيطاليا بين يوفنتوس وانتر ميلان.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

يوفنتوس وانتر ميلان على سان سيرو ويستضيف يوفنتوس مساء اليوم فريق انتر ميلان على ملعب سان سيرو وسط حضور جماهيري كبير وتحت إدارة الحكم دافيدي ماسا وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان

تنطلق مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في منافسات نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وانتر ميلان

تنقل مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في منافسات نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا على القنوات التالية:

Starz Play App بتعليق غازي العمري

AD SPORTS Premium 1 بتعليق عامر عبدالله

canale 5 italia