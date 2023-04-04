موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري والقنوات الناقلة: إفطر وجهز قعدة حلوة للماتش

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رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم الإنجليزية في مصر والعالم العربي وخاصة متابعي نجم منتخب مصر محمد صلاح أنتم اليوم الثلاثاء الموافق 4 إبريل على موعد مع سهرة رمضانية كروية من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وتشيلسي.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.ويستضيف تشيلسي مساء اليوم فريق ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج وتحت إدارة الحكم أنتوني تايلور وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثامن “مباراة مؤجلة” من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي في منافسات الأسبوع الثامن “مباراة مؤجلة” من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

تنقل مباراة ليفربول وتشيلسي في منافسات الأسبوع الثامن “مباراة مؤجلة” من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.