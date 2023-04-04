انت الان تتابع خبر ليفربول بعد السقوط برباعية أمام سيتي في صدام اليوم مع تشيلسي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد أن سقط قبل يومين أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف لهدف، يلتقي اليوم فريق ليفربول مع مضيفه فريق تشيلسي في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.ويتشارك ليفربول وتشيلسي في كونهم يقدمان موسم سئ هذا العام في الدوري الإنجليزي الممتاز ويقعان في ترتيب متأخر.

ليفربول يتواجد في المركز الثامن بعد أن خاض 27 مباراة، حقق فيهم 12 انتصار و6 تعادلات وتلقى الريدز تسع هزائم أخرهم كانت أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-1.

بينما ليفربول يتواجد في المركز الحادي عشر بترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بعد خوضه 28 مباراة، فاز في 10 وخسر مثلهم وتعادل في 8.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

المباراة ستنطلق على أرضية ستاد ستامفورد بريدج في لندن بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

المباراة المرتقبة ستكون منقولة عبر قناة beIN 1 premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان – هندرسون – فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – جوتا – داروين نونيز.