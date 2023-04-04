انت الان تتابع خبر باريس سان جيرمان يوافق على رحيل ميسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت تقارير صحفية فرنسية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، حسم موقفه من تجديد عقده مع الفريق الفرنسي خلال الموسم المقبل.



صحف فرنسا أشارت أن بطل العالم و النادي الفرنسي على وشك الانفصال، ومن غير المرجح أن يستمر النجم الأرجنتيني للموسم المقبل في حديقة الأمراء.



وبيّنت الصحيفة أن هناك عامل واحد قد يبقي ليو في صفوف باريس سان جيرمان، يتمثل في موافقة ميسي على تخفيض عقده بشكل كبير.



كما ينتظر ليونيل ميسي أيضا ضمانات من النادي بشأن المشروع الجديد للفريق، وهو أمر أيضا خارج حسابات الإدارة الباريسية في المفاوضات.



الصحف أوضحت أن خورخي ميسي والد اللاعب ووكيل أعماله اتفق مع مسؤولي سان جيرمان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أثناء كأس العالم على الاستمرار لمدة موسم واحد على الأقل.



وأشارت : "لكن الطرفين لم يتفقا حينها على الراتب السنوي أو مدة التعاقد".



يذكر أن ميسي قد ترك برشلونة (فريقه السابق)، بعدما طالبت الإدارة تخفيض راتبه الضخم وفق تعليمات رابطة الليجا، وهو الأمر الذي دفع البرغوث للرحيل.