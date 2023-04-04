انت الان تتابع خبر هذه هي شروط ميسي للعودة لبرشلونة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح تقرير صحفي إسباني، أمس الإثنين، عن الشروط التي وضعها على ميسي للعودة لبرشلونة

ومن المعروف أن تعاقد ميسي ينتهي مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن تفعيل بند التمديد حتى الآن.



وعلى ما يبدو، فإن ميسي لن يجدد تعاقده في حديقة الأمراء، في ظل تدهور علاقته بالجماهير الباريسية، التي اعتادت إطلاق الصافرات ضده، منذ توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا، على يد بايرن ميونخ.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة حريص كل الحرص على استعادة ميسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.