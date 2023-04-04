انت الان تتابع خبر زيدان يضع ريال مدريد كأحد خيارات التدريب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح تقرير صحفي إسباني مساء أمس الإثنين عن اقتراب الفرنسي زين الدين زيدان، من العودة للتدريب مرة أخرى.



وكان الفرنسي زيدان قد رحل عن ريال مدريد في صيف 2021، ومنذ ذلك الحين لم يتول تدريب أي فريق.



وكان زيدان يأمل في تولي قيادة منتخب فرنسا، عقب مونديال قطر 2022، قبل أن يقرر الاتحاد الفرنسي تجديد عقد المدرب ديديه ديشامب.



صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قالت إن زيدان أبلغ مساعديه، بأنه يستعد للعودة للتدريب في الصيف المقبل.



وأشارت إلى أن هناك وجهتين، بينهما ريال مدريد، من المحتمل أن يقبل زيدان على إحداهما.



وأضافت: "رغم البيان القاسي الذي أصدره زيدان، عقب رحيله عن الميرنجي في ولايته الماضية، إلا أنه يحافظ على علاقة جيدة بالرئيس فلورنتينو بيريز".



وينتهي تعاقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد، بنهاية الموسم المقبل، لكنه من الممكن أن يرحل هذا الصيف، إذا لم يحقق دوري أبطال أوروبا.