مانشيني ينتقد رفع عدد منتخبات المونديال إلى 48

مانشيني ينتقد رفع عدد منتخبات المونديال إلى 48انتقد مدرب المنتخب إلايطالي، روبرتو مانشيني، اليوم الاثنين، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم عام 2026 الى 48 منتخبا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يرتبط مانشيني بعقد مع الاتحاد الايطالي حتى عام 2026 موعد اقامة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حيث سيشارك في هذه النسخة 48 منتخبا بدلا من 32 ليرتفع عدد المباريات من 64 الى 104.

ووفقا للنظام الجديد، ستوزع المنتخبات على 12 مجموعة من اربعة منتخبات على ان يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالاضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها الى دور الـ32.

كما ان رباعي نصف النهائي سيخوض ثماني مباريات بدلا من سبع كما حصل في النسخة الاخيرة.