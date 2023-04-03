انت الان تتابع خبر برشلونة بيغني خطوة يا صاحب الخطوة: ميسي في الطريق إلى كامب نو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بخطوات متسارعة نحو تحقيق الهدف المطلوب هو ما يعمل عليه مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني من أجل استعادة قائد الفريق الكتالوني ليونيل ميسي مرة أخرى من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى قلعة كامب نو.

رعاة في برشلونة من أجل ميسي

ومن المقرر أن ينتهي عقد ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري ولم يتفق قائد المنتخب الأرجنتيني مع إدارة النادي الباريسي على تجديد عقده مرة أخرى.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية على أن إدارة نادي برشلونة دخلت في مفاوضات مهمة مع رعاة مما يؤكد على أن ميسي في كامب نو الموسم الجديد وهو الأمر الذي أصبح كل يوم يتم تأكيده.

تحركات رئيس برشلونة

وأضافت الصحيفة أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا يتواصل بشكل مستمر مع المقربين من أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي من أجل تثبيت خطوات عودته إلى كامب نو.