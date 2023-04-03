انت الان تتابع خبر بركة رمضان حلت أزمة مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا: مش عاوزين زعل تاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كان لبركة شهر رمضان دور كبير في حل مشكلة مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا التي ستقام مساء اليوم الاثنين الموافق 3 إبريل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.ويستضيف الإسماعيلي مساء اليوم فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد الإسماعيلية وتحت إدارة الحكم عبد العزيز السيد وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أزمة بث مباراة الإسماعيلي

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي قرر عدم دخول أي معدات تصوير الخاصة بنقل المباراة على التلفزيون من داخل استاد الإسماعيلية وذلك بعدما أرسلت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية خطابا للنادي الإسماعيلي يفيد بعدم مشروعية التعاقد مع الشركة المتحدة

إنفراجة فى أزمة بث مباراة الإسماعيلي

وخرج مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ببيان رسمي اليوم أكد فيه على أن هناك إنفراجة فى أزمة بث مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري.