انت الان تتابع خبر برشلونة نجح في الخطة اللي عملها مع فاتي: سواها على نار هادية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نجح نادي برشلونة الإسباني في خطته التي أبرمها على نجم الفريق الأول انسو فاتي من أجل استعادة مستواه لأفضل حالة مع الفريق الكتالوني حلال الموسم الحالي.وتأثر اللاعب فاتي من سلسلة الإصابات الكثيرة التي تعرض لها مع فريق برشلونة وهو الأمر الذي كان سبباً رئيسياً في تراجع مستواه مع الفريق الكتالوني وتواجده على دكة البدلاء.

برشلونة وفاتي اتفقا على خطة

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة وفاتي اتفقا على خطة تدريبية منفصله من أجل عودة اللاعب إلى مستواه مرة أخرى والتزم الأخير بالتدريبات التي تم الاتفاق عليها في الصالة الرياضية.

خطة برشلونة نجحت مع فاتي

وأضافت الصحيفة أن فاتي التزم جيداً بالخطة التي وضعها برشلونة حيث كان يعمل في الصالة الرياضية مرتين أسبوعيا منذ فبراير الماضي وكان ملتزماً بتمارين تأهيلية وتمارين قوة وكل هذه الأمور ظهرت عليه في المباريات الفترة الأخيرة.