انت الان تتابع خبر ميسي يرد على صافرات استهجان جماهير باريس: الأسطورة جابهم ووداهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي على صافرات استهجان جماهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال مباراة ليون مساء أمس الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري.

وأطلقت جماهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عند إلاعلان عن اسم ليونيل ميسي في التشكيلة الأساسية للفريق الباريسي التي ستخوض مباراة ليون.

وعندما سمع ليونيل ميسي صافرات استهجان جماهير فريق باريس سان جيرمان انفجر ضحقاً قبل أن يهمس في أذن زميله كيليان مبابي ليعلق على هذه الصافرات بسخرية شديدة.

صافرات استهجان لأول مرة ضد ميسي

وتعد هذه الواقعة هي الأولى من نوعها التي يتعرض لها قائد المنتخب الأرجنتيني الفائز ببطولة كأس العالم قطر 2022 حيث لم تطلق جماهير أي نادي من قبل صافرات استهجان ضده.