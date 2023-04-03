انت الان تتابع خبر العقبة: انطلاق بطولة تنس الطاولة في المراكز الشبابية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انطلقت مساء امس الأحد، في المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة العقبة فعاليات بطولة تنس الطاولة وتستهدف الفئات العمرية 14_30 عاما.

وقال مدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي في تصريح صحفي، إن هذه البطولات تأتي ضمن الفعاليات الرمضانية التي تنظمها وزارة الشباب للعام الحالي، وتسهم في تنمية قدرات ومهارات الشباب واكتشاف المواهب الرياضية لديهم، كما تتيح للشباب فرصة الالتقاء والتنافس الشريف مع الآخرين.



وأضاف، أن مثل هذه الفعاليات الرمضانية تهدف إلى تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الشباب وتشجيعهم على استثمار أوقات فراغهم بما يعود على صحتهم البدنية والنفسية وعلى المجتمع بالفائدة، وصقل شخصيتهم الجسدية والعقلية، بالإضافة إلى تعريف المجتمع المحلي بدور وزارة الشباب في تنمية قدرات الشباب واستقطاب أكبر عدد منهم للمشاركة في أنشطة المراكز الشبابية.