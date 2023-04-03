انت الان تتابع خبر انشيلوتي : جاهزون للكلاسيكو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن لاعبيه في جاهزية تامة لخوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، في كأس ملك إسبانيا.



ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وأشار أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بلد الوليد: "نحن جاهزون بنسبة 100%، ولا شك لدينا، من الآن فصاعدًا لدينا هذا الفكر فقط".



وكان الملكي قد حقق فوزًا عريضًا على بلد الوليد، بسداسية نظيفة، اليوم، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة 27 لليجا.



وأضاف المدرب الإيطالي: "أعتقد أنه من اليوم، تبدأ المرحلة الأخيرة من الموسم".



واختتم: "لدينا شعور جيد، لأن النجاح الذي كنا نحققه دائمًا قد عاد، (ارتبكنا) قليلا، لكن المهاجمين اليوم كانوا أقوياء"